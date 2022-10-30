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Zaman işte böyle aşındırıp eskitiyor!

Zamanın karşısında hiçbir canlı ya da nesne duramıyor! Tıpkı bu fotoğraflarda görüldüğü gibi... İşte yıllar boyu kullanım sonucunda aşınan ya da eskiyen eşyalar, binalar ve çok daha fazlası!

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  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor. Bu kareler de zamanın karşısında hiçbir şeyin duramadığını kanıtlıyor.

    Örneğin bu karede 90 bine yakın ağaç dikiminin, küreği birkaç santimetre kısalttığını görüyoruz.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllarca kullanılan tezgahta belirginleşen yol... 
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    15 yıl boyunca kullanılan gitar böyle aşınmış.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Prag'da 400 yıllık merdiven...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Eskiyen asma kilit kırıldı kırılacak.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    26 yıllık matkap ile yenisi karşılaştırılırsa...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllar boyu aynı güzergahı kullanan tavşanların aşındırdığı çitler... 
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Şef bıçakları o kadar çok kullanılmış ki incecik olmuş.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Bir sosyal medya kullanıcısının dedesi 20 yıldan fazla süre boyunca bu parayı cebinde taşımış ve paranın yüzeyindeki neredeyse her şey silinmiş.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Dış cephede aynı ahşap kullanılmış fakat yağmur, güneş, kar gibi hava olayları 10 yılda sol kısmı soldururken, üstü kapalı olduğu için sağ taraf rengini koruyabilmiş.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    İnternet kullanıcısının iş yerindeki eski ve yeni iş makineleri arasındaki fark!
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Bisikletle yüzlerce kilometre yaptıktan sonra eskiyen eldiven...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Güneş zamanla vitrindeki halının köşelerini ağartmış.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    1978'den beri yaşlı bir müşteri tarafından kullanılan kürek.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    İnternet kullanıcısının büyük büyük babasının 1. Dünya Savaşı künyesi.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Soldaki anlaşıldığı üzere eski, sağdaki ise yeni HEPA filtresi...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Eski ve yeni fren diski arasındaki fark...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllar boyu kullanılan tencere...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Ontario Gölü kıyısında bulunan tuğla duvar parçası, aşınarak bu hale dönüşmüş. 
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    30 yılı aşkın süredir kullanılan tahta kaşık. 
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Su birikintileri, tekerleklerin düştüğü noktaları belirginleştiriyor.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Oyuncak askerin üzerindeki 4.5 yıllık toz birikintisi.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Burada uzun süredir çeşmenin yanında durduğu için rengini kaybeden bir yaprak görüyorsunuz.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Berlin Duvarı'ndaki kopan parçada görülen graffiti boyası katmanları.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Ashmolean Müzesi'ndeki bölüm, sanat eserlerine dokunmanın eseri nasıl etkilediğini gösteriyor.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Anlaşılan 100 yıl önce biri bozuk para çantasının parçasını düşürmüş.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllardır aynı rotadan ilerleyen köpek bahçede yarım daire şekli oluşturmuş.

  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Dalgaların çarpmasıyla aşınan duvar parçası.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllardır kullanılmayan araç doğa tarafından ele geçirilmiş.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    6 yıl kullanılan ayakkabı ile yeni alınanının arasındaki fark.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Hiç kullanılmayan ve çokça kullanılan küreğin arasındaki gözle görülür fark.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Duvarlardaki karartıları fark ettiniz mi? Eski bir kahve dükkanında müşterilerin oturduğu yerler zamanla kararmış.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Her bir destede aynı sayıda baknot var. Fakat biri bankadan yeni çıkmış, ötekileri ise kullanılmış.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Birleşik Krallık'taki telefon kulübesi mezarlığı.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Sosyal medya kullanıcısının büyükbabasının cebinde 50 yıldan fazla süredir taşıdığı bozuk para...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yürüyüş sırasında bulunan spor ayakkabı.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Ormanda unutulan bisiklet, ağaçlara teslim olmuş.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Shaolin rahiplerinin parmaklarını güçlendirmek için ağaç gövdesine bastırarak oluşturdukları delikler.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Ormanda rastlanılan araç.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Eski kamyonun üzerinden büyüyen ağaç.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Çitlere doğru büyüyen ağaç.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Havuzda çok durduğu için pigmenti kalmayan beyaz yaprak.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllarca kullanım sonucu eskiyen piyano tuşları...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Taksi şöforünün dirseğini koyduğu bölüm yıllar içinde böyle aşınıp eskimiş... 

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    "5 yıl önce eşim terlik hediye etmişti... 5 yıl boyunca terliği giydim, üstelik ziyaretlerde de yanımda götürdüm. Terlikler yıprandığı için eşim bir tane daha terlik hediye etti. İşte aradaki fark"

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Lisede öğrencilerin merdivenlerden inince kendi etrafında döndüğü nokta...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    "Kızımın bisikleti ile 1989'dan kalma bisikletim arasındaki fark"
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllarca deniz vuran taşlar aşınarak böyle bir görünüm almış.  
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Bu kareyi çeken sosyal medya kullanıcısı "Doğduğumuzda lardeşim ve bana aynı oyuncak ayılar hediye edildi ancak ben kendiminkiyle biraz daha fazla vakit geçirdim" diyor. 

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Prag'da sevildiği için aşınan köpek figürü.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Işığı yansıtarak çimleri yakan cam küre.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Köpeğin favori alanı...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Pizzacıdaki bekleme alanı yıllar içinde böyle aşınmış.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Hep aynı yerden yürüyen kedi zeminde böyle bir iz bırakmış.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    14 yıllık kedi çiziği

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    "Bu tükenmez kalem 15 yıldır her gün cebimde. Büyükbabama aitti. Kalem bana geçtiğinde zaten aşınmaya başlamıştı."

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Okuldaki kapı kolunun izine bakacak olursak sağ elini kullananların sayısı sol elini kullananlardan bir hayli fazla.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    "Babam çok uzun yıllardır aynı cüzdanı kullanınca ehliyetindeki fotoğrafın cüzdanında izi kaldı."

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllardır aynı zeminde duran berberin dükkanda oluşturduğu iz. 

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Annem kız kardeşim için de aynı oyuncaktan satın aldı. 16 yıl sonra dördünü de bulduk."
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    60 yılın ardından zeminden kaldırılan halı. 
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    10 yıl boyunca kullanılan klavye 

     

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Örneğin bu kum torbaları ise 40 yıldan fazla sürede taş haline gelmiş.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Şans vermesi için öğrenciler geçerken balerinin parmağına dokunmuş ve böylelikle heykelin parmağının rengi değişmiş.

     

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    40 yıl boyunca kullanılan yastık kılıfı ile hiç kullanılmamış olanı arasındaki fark...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Kedi tarafından yıllarca tırmalanan sehpa ayağı...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    El ilanları asılmak için 40 yıldan fazla çivi çakılmış. Bu nedenle hiç yer kalmamış.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yeni olanla 33 yıl öncesine uzanana peluş oyuncak.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Mühendislik Fakültesi'ndeki erkekler ve kadınlar tuvaleti arasındaki fark.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Havalandırma nedeniyle eğilen ağaçlar...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllar boyunca aynı yerde çalışan adamın işe giriş kartı...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Hep aynı yerde uyuduğu için duvarı aşındıran köpek...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    İkisi de 18 yıl önce satın alınmış.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllar boyunca kullanıldığı için aşınan piyano pedalı... 
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Arabada güneş altında yıllar boyunca kalan CD'nin son hali.
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Çitlerle birlikte büyüyen ağaç...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllar içinde bir bütün haline gelen ağaç ve mezar taşı...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Çin'de aşınan taşlar...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Akan su damlaları yüzünden aşınan mermer...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    10 yıl kullanımdan sonra kısalan chopstick'ler...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Sol elini kullananlar kolun alt kısmını, sağ elini kullananlar kolun üst kısmını aşındırmış.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Yıllarca sağ elini kullanan birinin kaşığı...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Çok fazla Minecraft oynamaktan aşınan tablet...

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Bir adam yıllar boyunca aynı yere bastığı için yüzeyde ayak izi oluşmuş. 

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    Bu adam 28 yıl boyunca kamyon şoförlüğü yapmış ve araç kullandığı sırada sol taraftan giren güneş ışınlarına maruz kalmış. Öyle olunca da yüzünün bir tarafı diğerinden daha fazla kırışmış.

     
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

    İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen diğer eşyalar, aşınan merdivenler, binalar ve fazlası...
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı
  • Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

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