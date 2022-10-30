Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

En güzel, en pahalı kıyafetler, arabalar, binalar, hatta insanın kendisi zamanın karşısında değişiyor. Bu kareler de zamanın karşısında hiçbir şeyin duramadığını kanıtlıyor.

Örneğin bu karede 90 bine yakın ağaç dikiminin, küreği birkaç santimetre kısalttığını görüyoruz.