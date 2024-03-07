Nesli tehdit altındaki 'lekeli semender' görüldü
Adana'nın Pozantı ilçesineki Belemedik Tabiat Parkı'nda vatandaşlar, Türk semenderi olarak bilinen lekeli semendere rastladı
Giriş: 07.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:22
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Adana'nın Pozantı ilçesine, Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.
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Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden lekeli semendere rastladı.
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Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.
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Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.
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