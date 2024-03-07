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        Haberler Yaşam Nesli tehdit altındaki 'lekeli semender' görüldü

        Nesli tehdit altındaki 'lekeli semender' görüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesineki Belemedik Tabiat Parkı'nda vatandaşlar, Türk semenderi olarak bilinen lekeli semendere rastladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:22
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        Adana'nın Pozantı ilçesine, Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki lekeli semender görüldü.

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        Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden lekeli semendere rastladı.

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        Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.

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        Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

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        #lekeli semender
        #adana
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