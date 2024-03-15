Neslihan Atagül'den Milano hatırası

Daha önce tarz değişikliği hakkında konuşan Neslihan Atagül; "Saçlarım herhangi bir proje için değil içimden geldiği için kestirdim, çok uzun zamandır düz saç kullanıyordum, çok yakında Milano'ya gidiyorum, orada bir televizyon programına katılacağım, çok heyecanlıyım" gibi ifadeler kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram