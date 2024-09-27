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        Haberler Magazin Neslihan Atagül, New York Times Meydanı'nda! Atagül, kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül, New York Times Meydanı'nda

        Neslihan Atagül, New York Times Meydanı'ndaki Nasdaq Kulesi'nde sergilenen 'I AM' kampanyasında yer alan tek Türk oyuncu oldu. Kampanyada "Ben benzersizim" diyen Atagül, "Kadınların sanat ve yaratıcı sektörlerde hak ettiği temsiliyet ve fırsatlara ulaşması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:04
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        Kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu
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        New York Times Meydanı’nda Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okumayı amaçlayan 'I AM' kampanyasında yer alan Neslihan Atagül, kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu.

        DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALDI

        Neslihan Atagül'ün yanı sıra, kampanyada; Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı.

        "BEN BENZERSİZİM"

        'I AM' kampanyasındaki her bir kadın "Ben" ifadesiyle başlayan cesur beyanı ile kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Neslihan Atagül ise kampanyada "Ben benzersizim" dedi.

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        "GURUR DUYUYORUM"

        Şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Neslihan Atagül, kampanyayla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: 23 Eylül'de Times Meydanı'ndaki Nasdaq Kulesi’nde başlatılan 'I AM' kampanyasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kadınların sanat ve yaratıcı sektörlerde hak ettiği temsiliyet ve fırsatlara ulaşması için çalışıyoruz. Birlikte, herkesin gelişebileceği bir gelecek inşa ediyoruz.

        AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

        Öte yandan Kâr amacı gütmeyen 'We Do It Together' prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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        #Neslihan Atagül
        #new york times meydanı
        #I AM
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