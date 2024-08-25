Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aynı şezlongu paylaştılar! Nesrin Cavadzade gizemli erkek arkadaşı ile Bodrum tatilinde - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade, gizemli erkek arkadaşı ile tatilde

        Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, plajda bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı. Cavadzade, bir başka arkadaşıyla ise deniz keyfi yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, bir plajda görüntülendi.

        2

        Nesrin Cavadzade, bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı.

        3

        İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla saatlerce sohbet etti.

        4

        Güneşin keyfini çıkaran Nesrin Cavadzade, bir süre sonra sıcaktan bunalınca başka bir arkadaşıyla denize girdi.

        5

        Bir süre arkadaşıyla birlikte yüzen Nesrin Cavadzade daha sonra kurulanmak için şezlonguna geri döndü.

        6

        Nesrin Cavadzade'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Nesrin Cavadzade
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor!
        Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor!
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltında
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltında
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Daum hayatını kaybetti
        Daum hayatını kaybetti
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!