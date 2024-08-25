Nesrin Cavadzade, gizemli erkek arkadaşı ile tatilde
Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, plajda bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı. Cavadzade, bir başka arkadaşıyla ise deniz keyfi yaptı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, bir plajda görüntülendi.
Nesrin Cavadzade, bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı.
İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla saatlerce sohbet etti.
Güneşin keyfini çıkaran Nesrin Cavadzade, bir süre sonra sıcaktan bunalınca başka bir arkadaşıyla denize girdi.
Bir süre arkadaşıyla birlikte yüzen Nesrin Cavadzade daha sonra kurulanmak için şezlonguna geri döndü.
Nesrin Cavadzade'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.