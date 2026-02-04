Netanyahu, ABD Özel Temsilcisi ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüşmesinde İran'la artan gerilim ve saldırılarla ihlal ettikleri Gazze’de ateşkes sürecini ele aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD'li Özel Temsilci Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapacağı görüşmeye ilişkin Netanyahu, "İran'ın verdiği sözleri tutamayacağını defalarca kanıtladığını" ileri sürdü.

Gazze'de ikinci aşamasına geçilen ateşkes anlaşmasına değinen Netanyahu, Witkoff'a "Hamas silahsızlandırılmadan, Gazze Şeridi askerden arındırılmadan ve ordu savaş hedeflerine ulaşmadan" bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının başlamaması konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu ayrıca, Filistin Yönetimi'nin hiçbir şekilde Gazze Şeridi’nin yönetiminde yer almasına izin vermeyeceklerini ABD'li Özel Temsilci Witkoff'a iletti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen "savaş hedeflerine" ulaşmak bahanesiyle Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun İranlı yetkililerle olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere görüşecek Witkoff’tan bir dizi talepte bulunduğu öne sürüldü.

Netanyahu'nun Witkoff'tan yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminden yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye devretmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istediği iddia edildi.

İsrail güvenlik teşkilatının kurmay kademesinin de Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıda hazır bulunduğu kaydedildi.

REKLAM

Kanal 12'ye konuşan İsrailli yetkili, "Bu koşulları içermeyen herhangi bir anlaşma kötü bir anlaşmadır. Bu yönetim, tüm alanlarda ve özellikle İran meselesinde İsrail'e olan sadakatini kanıtlamıştır. İsrail geçmişte etkili olmuştur ve bu kez de Amerikalıların tercih edeceği yaklaşımlarda etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Özel Temsilci Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini duyurmuştu.

Amerikan medyasında, ABD'li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeyi planladığı yönünde haberler yer almıştı.