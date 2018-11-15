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Netanyahu'dan ateşkes değerlendirmesi: Düşmanlarımız yalvardı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerilimin ardından dün sağlanan ateşkesi savundu.

15.11.2018 - 07:51 | Güncelleme: AA

İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion için düzenlenen anma töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'de yaşanan son gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, ateşkesin Gazze'deki Filistinli grupların isteği doğrultusunda alındığını ileri sürerek, "Düşmanlarımız ateşkes için yalvardı. Bunu (ateşkes çağrısı) neden yaptıklarını çok iyi biliyorlar." dedi.

Halkın vâkıf olmadığı bilgiler ışığında güç kararlar almak zorunda olduğunu söyleyen Netanyahu, "Acil durumlarda güvenlik açısından kritik kararlar alındığında düşmandan saklanması gereken bu kararlar her zaman kamuoyuyla paylaşılamaz." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşanan son gerginliğin ardından Mısır'ın ara buluculuğunda dün akşam Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Ateşkesin ardından özellikle Gazze'ye yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim birimlerinde Netanyahu hükümetini hedef alan gösteriler düzenlenmişti.

SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı basın toplantısında Gazze'de sağlanan ateşkese karşı çıkarak istifa ettiğini açıklamıştı.

Liberman'ın istifasının ardından koalisyon hükümetinin geleceği tartışılırken, Bennett'in partisinin koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin milletvekili sayısı mecliste güvenoyu için gerekli 61 sandalyenin altına düşecek. Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi mecliste 5 sandalyeye sahip. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü ve İsrail Evimiz'in de ortakları arasında yer aldığı 6 partili koalisyon hükümetinin 66 milletvekili bulunuyordu. 

Liberman'ın istifasıyla 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için gerekli milletvekili sayısı olan 61'e düştü. 

Savunma Bakanı'nın istifasıyla Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tehlikeye girebileceği ve İsrail'de erken seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Avigdor Liberman, 2016’da Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan, koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın Savunma Bakanlığı'ndan istifasının ülkede erken seçimi tetiklemeyeceği değerlendirmesi geldi.

Gazzeliler, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasını sevinçle karşıladı.

"SAVUNMA BAKANI BENNETT OLSUN" BASKISI

Yahudi Evi Partisi, liderleri Naftali Bennett'in Avigdor Liberman'ın istifasının ardından boşalan savunma bakanlığına getirilmemesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilecekleri uyarısında bulundu.

ahudi Evi Partisi milletvekili Shuli Moale, "Savunma bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanarak Netanyahu üzerinde baskı kuracaklarının sinyalini verdi.

GAZZE'DE GERGİNLİK

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.

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