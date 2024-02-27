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        Haberler Dünya Netanyahu'dan, Biden'ın "Masumların öldürülmesi İsrail'e desteği azaltabilir" açıklamasına yanıt

        Netanyahu'dan, Biden'ın "Masumların öldürülmesi İsrail'e desteği azaltabilir" açıklamasına yanıt

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği" yönündeki açıklamalarına karşılık, Amerika kamuoyunda ülkesine yönelik desteğin yüksek devam ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:49 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:49
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        Netanyahu'dan Biden'a cevap
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        İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi.

        Netanyahu, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik." ifadesini kullandı.

        Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak." yorumunda bulundu.

        İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun yanıtı ABD Başkanı Biden'ın, New York'ta gazetecilere verdiği bir demecinde, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" biçimindeki açıklaması üzerine geldi.

        ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti.

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