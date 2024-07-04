Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Netanyahu "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik etti.

Netanyahu, Biden'ı Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere İsrail'den bir heyet gönderme kararına ilişkin bilgilendirdi.

Görüşmede ayrıca Netanyahu, Biden'a İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.