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        Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini ve 2 çocuğunu yaralayan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:18
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        Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Bağlarbaşı Mahallesinde boşanma aşamasındaki eşi ile 2 çocuğunu silahla yaralayan Sulhattin Knin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        ANNE VE BİR ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Bu arada Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden anne Semiha K. ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edilen çocuklardan İ.Knin hayati tehlikesinin sürdüğü, İstanbulda özel hastaneye kaldırılan Y.Knin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şiir Sokak'ta dün boşanma aşamasındaki eşi Semiha Knin (39) evine gelen Sulhattin K, yaşanan tartışma sonrası karısı ile çocukları İ.K. (17) ve Y.Kyi (14) tabancayla ateş ederek yaralamış, yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı gözaltına almıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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