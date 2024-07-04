İlklerin adamı Montella!

MONTELLA'NIN İLKLERİ

A Milli Futbol Takımı, ilk kez büyük bir turnuvaya Montella yönetiminde eleme gruplarını lider tamamlayarak katılma hakkı elde etti. Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, gruplardan çıkma başarısına da imza attı.

Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup eden milli takım, Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda yendi. Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.