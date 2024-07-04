A Milli Takım'dan FIFA dünya sıralamasında dev yükseliş!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında büyük bir yükselişe imza atarak 14 sıra birden tırmandı. İşte ay-yıldızlıların FIFA dünya sıralamasındaki yeri ve detaylar...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyerk finale kalarak ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonlarında tarihinin en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.
Grupta ve son 16'da oynadığı toplam 4 maçın 3'ünü kazanan ay-yıldızlıların bu başarısı FIFA milli takımlar sıralamasına da yansıdı.
14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ
Son olarak Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalan Türkiye, dünya sıralamasında 14 basamak birden tırmandı.
EURO 2024'e dünya 40'ıncısı olarak başlayan A Milliler, 26'ncı sıraya kadar yükseldi.
4 MAÇ SONUNDA 39 PUAN TOPLADI
Gürcistan maçından 12 puan, Çekya galibiyetinden 17 puan elde eden kırmızı-beyazlılar, Portekiz mağlubiyetiyle 10 puan kaybetti.
Son 16 turundaki Avusturya galibiyetinden ise 20 puan daha alan Milliler, böylece EURO 2024'te çeyrek finale kadar 39 puan topladı.