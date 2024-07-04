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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı | Son dakika haberleri

        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı

        Yalova'da evlatlıktan reddettiği oğlunu 7 kurşunla vurarak öldüren baba, susma hakkını kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:33
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        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
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        Yalova'da, evlatlıktan reddettiği için konuşmaya gelen oğlu Ramazan Ölger’i (37), pompalı tüfekle başından vurup öldüren Nizamettin Ölger (60) adliyeye sevk edildi. Ölger’in poliste susma hakkını kullandığı bildirilirken, Ramazan Ölger ise toprağa verildi.

        Olay, gece yarısı sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta meydana geldi. Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger’in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti. Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        Yaşanan arbede sırasında Nizamettin Ölger, pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ramazan Ölger’in cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nizamettin Ölger, eve gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.

        İFADE VERMEDİ

        Emniyette ifade vermeyi reddeden Nizamettin Ölger, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Ramazan Ölger, Bağlarbaşı Mahallesi Hz. Ali Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Nizamettin Ölger'in evlatlıktan reddettiği için evine gelen oğlu Ramazan Ölger’e yaşanan tartışma sırasında, "Seni sakat bırakacağım. Ömür boyu bakacağım" dediği öğrenildi. Bu tartışmanın ardından Ramazan Ölger, babasının silahından çıkan 7 kurşunla hayatını kaybetti.

        Yakalandıktan sonra poliste susma hakkını kullanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemede, "Pişmanım, üzgünüm" dedi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Nizamettin Ölger, adliye çıkışı görüntüsünü çeken gazetecilerin, "Pişman mısınız?' sorusuna "Evet pişmanım" dedi.

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