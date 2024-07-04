Süper model Izabel Goulart ile Kevin Trapp Mikonos tatilinde
Brezilyalı süper model Izabel Goulart ile Alman kaleci Kevin Trapp, Mikonos tatilinde görüntülendi
Giriş: 04.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:35
1
Brezilyalı süper model Izabel Goulart, hemen her yıl yaz tatilini Yunan adası Mikonos'ta geçiriyor. Bu yaz da Goulart için farklı olmadı.
2
39 yaşındaki ünlü model, 33 yaşındaki nişanlısı Alman futbolcu Kevin Trapp ile Mikonos'ta tatil yapıyor.
3
İkili, yatta tatil yaparken görüntülendi. Goulart ve Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'un kalecisi Trapp, önce suya daldı, ardından birlikte duş aldı.