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        Haberler Dünyadan Süper model Izabel Goulart ile Kevin Trapp Mikonos tatilinde - magazin haberleri

        Süper model Izabel Goulart ile Kevin Trapp Mikonos tatilinde

        Brezilyalı süper model Izabel Goulart ile Alman kaleci Kevin Trapp, Mikonos tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:35
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        Brezilyalı süper model Izabel Goulart, hemen her yıl yaz tatilini Yunan adası Mikonos'ta geçiriyor. Bu yaz da Goulart için farklı olmadı.

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        39 yaşındaki ünlü model, 33 yaşındaki nişanlısı Alman futbolcu Kevin Trapp ile Mikonos'ta tatil yapıyor.

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        İkili, yatta tatil yaparken görüntülendi. Goulart ve Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'un kalecisi Trapp, önce suya daldı, ardından birlikte duş aldı.

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        Duş alırken eğlenen ikili, birbirlerine su da fışkırttı.

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        Kahkahalar atarak duş alan ünlü çift, zaman zaman birbirlerine aşk dolu öpücükler de kondurmayı ihmal etmedi.

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        Temmuz 2018'de nişanlanan çift, geçen yıl da Mikonos'ta aynı tarihlerde görüntülenmişti.

        #Kevin Trapp
        #Izabel Goulart
        #tatil
        #Mikonos
        #Yunan adası
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