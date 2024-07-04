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        Haberler Magazin Son dakika: Deniz Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Deniz Akkaya hakkında kızı A. Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenirken, savcılık kızına fırlattığı termosu silah saydı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:29
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        Son dönemde kızı A. Ö. ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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        4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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        KIZI ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

        İddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikâyetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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        #deniz akkaya
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