Kavurucu sıcaklarda hazırlayabileceğiniz hafif yemek önerileri!
Yaz ayları geldiğinde, sıcak havalarda yemek yapmak zorlaşıyor veya insanlar ağır yemekler tüketmek istemeyebiliyor. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle hafif ve ferahlatıcı yemekler daha çok tercih ediliyor. Ancak bununla birlikte sağlıklı beslenme alışkanlıkları da göz ardı edilmemeli. Peki, neler tüketilebilir? İşte, yaz sıcaklarında sofralarınızı zenginleştirecek kolay hazırlanan lezzetli tarifler!
Dondurmadan sosisli sandviçlere kadar kalori yüklü yaz lezzetlerine karşı koymak zordur. İyi haber: Mevsimsel favorilerinizi içeren çok sayıda düşük kalorili atıştırmalık mevcuttur. Sağlıklı yaz atıştırmalıkları, en sıcak aylarda kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir. İşte, yüksek sıcaklıklar altında hem serinlemek hem de dengeli beslenmek isteyenler için sofralarınıza renk katacak pratik tarifler...
1. ZEYTİNYAĞLI FASULYE
Yaz aylarında soğuk mezeler daha hafif olduğundan sıklıkla tercih ediliyor. İşte, zeytinyağlı fasulyenin yapılışı…
MALZEMELER:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
600 gram taze fasulye
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
1 su bardağı sıcak su
3 adet orta boy domates
2 diş sarımsak
1 adet büyük kuru soğan
YAPILIŞI:
İlk olarak kuru soğanları küp küp doğrayın. Sarımsakları ise ince dilimler hâlinde kesin. Ardından domatesleri de rendeleyin ve ayıkladığınız fasulyeleri bir köşeye koyun.
Zeytinyağını tencerede kızdırmaya başlayın. Büyük boy olarak seçtiğiniz kuru soğanı ve doğradığınız sarımsakları yağ üzerine ekleyerek hafif renk alana dek kavurmaya başlayın.
Doğrayıp köşeye kaldırdığınız taze fasulyeyi ekleyin ve kavurmaya devam edin. Toz şeker, tuz, rendelenmiş domates ve sıcak suyu ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.
Tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe aldıktan sonra fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ilık servis edebileceğiniz gibi arzuya bağlı olarak soğuk da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
2. KARPUZ BUZLARI
Yaz sıcaklarında dondurmanın katkı maddeleri sizi rahatsız ediyorsa ve daha sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız karpuz buzlarını tercih edebilirsiniz. İşte, yapılışı…
MALZEMELER:
1 tatlı kaşığı aromasız jelatin
2 yemek kaşığı su
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı bal
4 su bardağı küp küp doğranmış çekirdeksiz karpuz
YAPILIŞI:
Mikrodalgaya uygun bir kasede jelatini suyun üzerine serpin; 1 dakika bekletin. Mikrodalgada yüksek ayarda 40 saniye pişirin. Karıştırın ve jelatin tamamen eriyene kadar 1-2 dakika bekletin.
Limon suyu, bal ve jelatin karışımını bir blendera koyup 1 su bardağı karpuzu ekleyin ve karıştırın. Kalan karpuzu, her seferinde 1 su bardağı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Karışımı sığ bir tabağa aktarın; neredeyse katılaşana kadar dondurun. Soğutulmuş bir kasede, karışım parlak pembe olana kadar bir elektrikli mikserle çırpın. 4 servis tabağına bölün; dondurun, üzerini kapatın, katılaşana kadar. Servis etmeden 15-20 dakika önce dondurucudan çıkarın. Afiyet olsun!
3. SEBZELİ KUSKUS SALATASI
Hem karbonhidrat tüketmek isteyen hem de sağlıklı bir alternatife dönüşsün isteyenler için uygun olabilir. İşte, yapılışı...
MALZEMELER:
1 su bardağı kuskus
1.5 su bardağı sıcak su
1 adet salatalık (doğranmış)
1 adet kırmızı biber (doğranmış)
1 adet sarı biber (doğranmış)
1/2 su bardağı haşlanmış mısır
1 avuç cherry domates (ikiye bölünmüş)
1/4 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
1 avuç ince kıyılmış taze nane ve maydanoz
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI:
Kuskusu bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu döküp kapağını kapatın ve 10-15 dakika bekletin. Suyu çekince çatalla karıştırarak kabartın ve soğumaya bırakın. Salatalık, kırmızı biber, sarı biber ve domatesleri doğrayın.
Bir karıştırma kabında doğranmış sebzeleri, haşlanmış mısırı ve soğuyan kuskusu birleştirin. Zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini (isteğe bağlı) karıştırarak sos hazırlayın. Tuz ve karabiber ekleyin.
Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze nane ve maydanozu da ekleyip tekrar karıştırın. Biraz soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
4. ÇİLEKLİ SEMİZOTU SALATASI
Daha farklı tarifler arıyorsanız bu özgün salata size göre olabilir. İşte, yapılışı...
MALZEMELER:
1 demet semizotu
1 su bardağı çilek
1/2 su bardağı beyaz peynir (küp şeklinde doğranmış)
1/4 su bardağı ceviz içi (kavrulmuş ve doğranmış)
1/4 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı balzamik sirke
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Semizotunu güzelce yıkayın ve süzün. Ardından iri parçalar halinde doğrayın ve salata kasesine koyun. Bu sırada çilekleri yıkayın, saplarını ayıklayın ve dilimleyin. Dilimlenmiş çilekleri semizotunun üzerine ekleyin.
Doğranmış beyaz peynir ve ceviz içini salataya ekleyin. Küçük bir kapta zeytinyağı ve balzamik sirkeyi karıştırın. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyin. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirip karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
5. KABAK SANDAL
İşte yaz aylarında yemeye uygun hafif bir yeşil doldurmalık kabak sandal tarifi...
MALZEMELER:
4 adet orta boy kabak
1 su bardağı beyaz peynir (rendelenmiş veya ufalanmış)
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 avuç dereotu (ince kıyılmış)
1 avuç maydanoz (ince kıyılmış)
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Kabakları yıkayın ve uçlarını kesin. Kabakları boylamasına ikiye bölün ve içlerini dikkatlice çıkararak sandal şekli verin. Ancak içlerini çıkardığınız kabakları atmayın, küçük doğrayarak iç harcında kullanacağız.
Büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynar suya biraz tuz ekleyin ve kabakları 2-3 dakika haşlayın. Kabaklar yumuşayıp renkleri hafifçe değişince sudan çıkarın ve süzgece alarak soğumaya bırakın.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsakları da ekleyip hafifçe kavurun. Küçük doğradığınız kabak içlerini ekleyin ve 5 dakika kadar daha kavurun. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Daha sonra bir karıştırma kabında beyaz peynir, yoğurt, ince kıyılmış dereotu, maydanoz ve soğuyan kabak içlerini karıştırın. Tuz, karabiber, kırmızı biber ve pul biber ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Haşladığınız kabak sandallarının içine hazırladığınız karışımı doldurun. Kabak sandallarını servis tabağına yerleştirin. Üzerine biraz daha ince kıyılmış dereotu serptikten sonra soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!