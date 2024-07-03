Kavurucu sıcaklarda hazırlayabileceğiniz hafif yemek önerileri!

YAPILIŞI:

Mikrodalgaya uygun bir kasede jelatini suyun üzerine serpin; 1 dakika bekletin. Mikrodalgada yüksek ayarda 40 saniye pişirin. Karıştırın ve jelatin tamamen eriyene kadar 1-2 dakika bekletin.

Limon suyu, bal ve jelatin karışımını bir blendera koyup 1 su bardağı karpuzu ekleyin ve karıştırın. Kalan karpuzu, her seferinde 1 su bardağı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Karışımı sığ bir tabağa aktarın; neredeyse katılaşana kadar dondurun. Soğutulmuş bir kasede, karışım parlak pembe olana kadar bir elektrikli mikserle çırpın. 4 servis tabağına bölün; dondurun, üzerini kapatın, katılaşana kadar. Servis etmeden 15-20 dakika önce dondurucudan çıkarın. Afiyet olsun!