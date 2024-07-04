Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB görüntüleri bu not ile paylaştı: 'Kilit kapanıyor' - En son haberler

        MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı

        Gerek yurt içi ve gerekse yurt içi terörle kararlı mücadelede hız kesmeyen güvenlik birimleri görev yaptığı bölgelerde adeta kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla operasyona ilişkin görüntü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kilit kapanıyor'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı. 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, Pençe-Kilit Harekat sahasında terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı...

        İŞTE O GÖRÜNTÜLER

        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz Haberi Görüntüle

        1327 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla, 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı Haberi Görüntüle

        KUZEY IRAK'TA 37 HEDEF İMHA EDİLDİ

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MSB
        #kilit kapanıyor
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        İsrail heyeti müzakerelere gidiyor
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı