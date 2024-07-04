MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı
Gerek yurt içi ve gerekse yurt içi terörle kararlı mücadelede hız kesmeyen güvenlik birimleri görev yaptığı bölgelerde adeta kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla operasyona ilişkin görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı. 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, Pençe-Kilit Harekat sahasında terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı...
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
1327 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla, 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.
KUZEY IRAK'TA 37 HEDEF İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiğini bildirdi.