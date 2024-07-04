Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı. 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, Pençe-Kilit Harekat sahasında terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı...

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz Haberi Görüntüle

1327 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla, 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.