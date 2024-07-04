Galatasaray 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı!
Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Formaların fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...
Giriş: 04.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:13
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Galatasaray'ın 2024/2025 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda formaların satışa sunulduğu belirtildi.
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Galatasaray'da yeni sezon formalarının lansmanı, bu akşam Galatasaray Adası'nda gerçekleşecek.
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Formalar 2999 liradan satışa çıkarken taraftara özel versiyonları için de 1499 TL'lik fiyat belirlendi.
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Birinci forma
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İkinci forma