TFF'den Merih Demiral'ın ceza aldığı iddialarına yalanlama!

UEFA tarafından soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maç men cezası aldı.

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyeceği ve Merih Demiral'ı cezalandıracağı belirtildi.

TFF'DEN YALANLAMA GELDİ! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. En pahalı Türk futbolcu! Haberi Görüntüle TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi. REKLAM NELER YAŞANDI? EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da 2 gol atan Merih Demiral bozkurt işareti yapmıştı.