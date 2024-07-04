Son dakika haberi Erdoğan, Çin lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsrail'in uluslararası baskıyla durdurulması gerektiğini belirtirken, Asya ve Şanghay Teşkilatı ile ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.
"Asya ile yakınlaşmak istiyoruz"
Görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları ifade etti:
"Yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddeti artıyor. Bunun en önemli örneği Gazze'de. Yaklaşık 40 bin masum hayatını kaybetti. Bu yıkımın önlenmesi için İsrail'in durdurulması, kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerekiyor.
İsrail üzerinde uluslararası baskıların artması lazım. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, barış, güvenlik, refah üreten uluslararası bir sistemin kurulması için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz.
Bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmek istiyoruz.
Türkiye, terörizmin PKK, PYD, FETÖ gibi yüzleriyle 40 yıldır mücadele ediyor. Bu kapsamda Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla koordinasyonumuzu daha çok güçlendirmeye hazırız. Türkiye olarak geçici koruma altındaki Suriyeliler de dahil olmak üzere 4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz.
İnsani yardımlar bu sorunlarda temel araçlardan biri. Uluslararası toplumun ilkeli bir mensubu olarak, Türkiye önemli bir güç çarpanıdır. Asya ile ilişkilerimiz her alanda yarar ekseninde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz."