Netflix, Spielberg'i yendi

Oscar üzerinden Netflix ile usta yönetmen Steven Spielberg arasında başlayan kavgada ilk raunt Netflix'in oldu...

Son Oscar ödüllerinde Netflix yapımı 'Roma' filminin 10 dalda aday olmasının ardından duruma tepki gösteren Spielberg, dijital platformların sinema salonlarına zarar verdiğini iddia etmiş ve bu platformlarda yayınlanan filmlerinin Oscar ödüllerinde aday olmaması gerektiğini belirtmişti.

Steven Spielberg'in Oscar'ları dağıtan Akademi'nin nisan ayı toplantısına katılıp bu görüşlerini bildireceğini de açıklanmıştı. Ancak usta yönetmen Netflix'te yayınlanan filmler için "Bu filmler TV filmi ve Emmy'lerde aday olmalı" diyen Spielberg dün düzenlenen toplantıya yeni filmi 'Batı Yakasının Hikayesi'nin çekimleri nedeniyle katılmadı.

Alfonso Cuaron'un Roma filmi 10 dalda Oscar'a aday olmuş, 3 damlda ödül almıştı.

54 Akademi üyesinin katıldığı toplantı sonunda Netflix filmleriyle ilgili bir problemin olmadığı ve bu filmlerin Oscar ödüllerine aday olabileceği açıklandı.

Bu arada Akademin, çok eleştirilen 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalının adından 'Yabancı Dilde' ibaresini attı! Bu kategorinin adı, "Uluslararası Film Ödülü' oldu. Ve artık bu dalda 5 değil 10 film yarışacak.

The Irsihman

Netflix'in sonbaharda yayınlayacağı Martin Scorsese'nin Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci'li yeni filmi The Irishman şimdiden 2020 Oscar ödüllerinin en güçlü adayları arasında gösteriliyor...