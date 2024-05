Netflix Türkiye’de görev değişikliği

Netflix, Türkiye’deki içerik ekibinde bir liderlik değişimi gerçekleşeceğini duyurdu. 2019’dan bu yana Netflix Türkiye İçerik Direktörlüğü görevini yürüten Pelin Diştaş, kişisel projelerine odaklanmak üzere Netflix’ten ayrılma kararı aldı.

Pelin Diştaş

Diştaş’ın Netflix’teki görev süresi, değişimin tamamlanacağı 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Eğlence servisinin dizilerden sorumlu yeni lideri ise Özge Bağdatlıoğlu olacak. 2020 yılından bu yana aynı ekipte önemli roller üstlenen Bağdatlıoğlu, Netflix Türkiye Diziler Direktörü olarak görev yapacak.

Özge Bağdatlıoğlu

Diştaş, değişimi şöyle değerlendirdi: “Geriye baktığımda pek çok ilki başardığımız, başarılara imza attığımız beş güzel yıl görüyorum. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde keyifle izlenen hikayeler anlatmanın gururunu yaşadık. En güzeli de bu tümüyle kolektif bir başarıydı. Bize hikayelerini ve hayallerini emanet eden tüm yaratıcı ekip arkadaşlarıma ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için büyük bir inanç ve gayretle emeğini ortaya koyan kamera önü ve arkasındaki ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bu güç birliği ve ortak inanç sayesinde koyduğumuz büyük hedeflere ulaşmayı başardık. Kendimi çok şanslı hissettiğim bir yolculuktu çünkü sıfırdan başlayarak kurduğumuz bu yolda hem Netflix Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımla birlikte yürüme ayrıcalığını yaşadım hem de yurt dışındaki tüm ekiplerin desteğini ve inancını her koşulda yanımızda hissettim. Onlarla birlikte olmak; desteklerine, azimlerine, yaratıcılıklarına şahit olmak hayat boyu unutmayacağım bir deneyimdi. Artık Netflix’ten ayrılmaya karar vermiş olsam da, bu muhteşem ekibin yapacağı her işi hevesle, heyecanla izlemeye devam edeceğim.”