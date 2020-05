20. Guguk Kuşu 1975

(One Flew Over The Cuckoo’s Nest)

Kaldığı cezaevindeki ağır çalışma koşullarından kurtulmak ve cezasını sakin bir yerde tamamlamak isteyen Randel McMurphy (Jack Nicholson),‘akıl sağlığını’ kaybetmiş numarası yaparak bir psikiyatri hastanesine gelir… McMurphy, doktorların varlığına rağmen, tecrübeli hemşire Mildred Ratchet’ın ‘demir yumruğu’yla yönetilen hastanede hastalarla birlikte bir özgürlük rüzgârı estirmeye çalışır. Tek istediği hastaların daha iyi vakit geçirmesidir… Ama hemşire Ratchet, onun temsil ettiği her şeye karşıdır… Usta yönetmen Milos Forman, Ken Kesey’nin aynı adlı romanından uyarlanan filmi, geçen 45 yıla rağmen hâlâ unutulmayan bir klasiğe çevirmekte çok başarılı…