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        Haberler Gündem Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:10 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:10
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        Nevşehir'de zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Nevşehir-Acıgöl kara yolunda aynı yönde seyir halinde olan, H.Ö. yönetimindeki , E.A. idaresindeki ile K.B'nin kullandığı otomobiller, TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö, H.Ö, M.K. ve H.K. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Trafik, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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