Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Nevşehir'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 07:17 Güncelleme: 07.09.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar köyü yakınlarında otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 62 yaşındaki R.T. yaralandı.

        Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Trump'tan Chicago mesajı
        Trump'tan Chicago mesajı
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri