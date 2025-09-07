Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar köyü yakınlarında otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 62 yaşındaki R.T. yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.