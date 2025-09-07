Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar köyü yakınlarında otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 62 yaşındaki R.T. yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
