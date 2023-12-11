Otomobilin çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

NEVŞEHİR'deyolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Hatice Ökçesiz'in (61) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 gün önce akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Eyüpcan Cömert yönetimindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Ökçesiz'e çarptı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; karşıya geçmek için yola doğru hareket edene kadına otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görüldü.

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