Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü ağır 8 yaralı
NEVŞEHİR'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı.
NEVŞEHİR'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri kara yolu Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; ters şeritte ilerleyen Hakan D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Bayram Ö.'nün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 4'ü ağır 8 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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