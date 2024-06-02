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        Boğazına kaçan erik nedeniyle hayatını kaybeden çocuk Nevşehir'de toprağa verildi

        Düzce'de 21 gün önce okulda boğazına erik kaçan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:16
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        Boğazına kaçan erik nedeniyle hayatını kaybeden çocuk Nevşehir'de toprağa verildi
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        Düzce'de 21 gün önce okulda boğazına erik kaçan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuk, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren, Düzce'deki Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan için Avanos Taziye Evi önünde tören düzenlendi.

        Kalkan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Avanos İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Avanos Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kalkan'ın ailesi ve ile vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Hiranur Kalkan'ın, 10 Mayıs'ta okulda bulunduğu sırada boğazına erik kaçmış, nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istemişti.

        İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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