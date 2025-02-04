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        Nevşehir'de taşımalı eğitime kar engeli

        Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:11
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        Nevşehir'de taşımalı eğitime kar engeli
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        Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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