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        Nevşehir'de "Ege ile Gaga müzikali" sahnelendi

        Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, "Ege ile Gaga müzikali" öğrenciler için sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:06
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        Nevşehir'de "Ege ile Gaga müzikali" sahnelendi
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        Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, "Ege ile Gaga müzikali" öğrenciler için sahnelendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çocuklara yönelik ücretsiz kültürel etkinliklerine devam etti.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda, TRT Çocuk kanalında yayınlanan, gizemlerin peşini bırakmayan meraklı bir çocuk ile maceracı bir karganın sürükleyici maceralarının anlatıldığı çizgi filme uyarlanan "Ege ile Gaga müzikali" sahnelendi.

        Etkinlikte, ilkokul öğrencileri keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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