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        Nevşehir'de Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 17:01 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:11
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        Nevşehir'de Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Nevşehir'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Alibey Camisi'nde ikinci vakti program düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ve tüm şehitler için dua edildi.

        Daha sonra İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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