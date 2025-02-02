Nevşehir'de Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı

Daha sonra İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ve tüm şehitler için dua edildi.

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