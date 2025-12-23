Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Muhammer Ünlü yönetimindeki 38 AG 416 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Yunus D'nin kullandığı 16 NPR 78 plakalı tırla çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Münevver Ünlü (57), Fatma Keklik ile Seda Emine Keklik yaralandı.
Ambulanslarla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Münevver Ünlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.