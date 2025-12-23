Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de tarihi eser operasyonunda iki Tevrat ele geçirildi

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki Tevrat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de tarihi eser operasyonunda iki Tevrat ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki Tevrat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu coğrafyasındaki tarihi ve kültürel mirasın korunması ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Göreme beldesinde bir araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde iki Tevrat ve dedektör arama çubuğu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Y.K, E.T, M.D. ve Ö.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ele geçirilen kitaplar Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçi...
        Nevşehir'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 Tevrat ele geçi...
        Nevşehir'de tarihi eser değeri taşıyan 2 adet Tevrat bulundu
        Nevşehir'de tarihi eser değeri taşıyan 2 adet Tevrat bulundu
        Nevşehir'de Müslüman arkadaşından etkilenen Kolombiyalı Zambronarojas, İsla...
        Nevşehir'de Müslüman arkadaşından etkilenen Kolombiyalı Zambronarojas, İsla...
        Kapadokya'da profilden yapılan peribacası maketine 2 bin 500 parçadan oluşa...
        Kapadokya'da profilden yapılan peribacası maketine 2 bin 500 parçadan oluşa...
        Otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Otomobil ile midibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı