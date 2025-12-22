Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Nevşehir merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nevşehir merkez, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.Ö, Y.C, V.F, Y.Y.Ç. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de köpek dövüştüren 19 kişi hakkında işlem başlatıldı
        Nevşehir'de köpek dövüştüren 19 kişi hakkında işlem başlatıldı
        Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralan...
        Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralan...
        Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Kapadokya Değer Ödülleri'nde DHA'ya ödül
        Kapadokya Değer Ödülleri'nde DHA'ya ödül
        "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerine verildi
        "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerine verildi
        NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziya...
        NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziya...