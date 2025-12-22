Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nevşehir merkez, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

