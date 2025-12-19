Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerine verildi

        Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde ilki düzenlenen "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerine verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde ilki düzenlenen "Kapadokya Değer Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının proje ortaklığında organize edilen Kapadokya Değer Ödülleri için bir otelde tören gerçekleştirildi.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Değer Ödülleri'nin toplumsal vefanın kurumsallaşmasına güçlü katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Ödül alan her kişi ve kurum Kapadokya'nın kadim birikimine önemli ve anlamlı katkılar sunmuştur. Takdim edilecek bu ödüller, kültürel mirasımızın koruma ve gelecek nesillere aktarma gayretimizin, turizmi nitelikli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yürütme çabamızın, bilimsel çalışmayı ve kültürel üretimi teşvik eden vizyonumuzun da bir parçasıdır." dedi.

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da ödül alan kişi ve kurumların şehrin ve bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Bu şehrin var olan değerini hak ettiği şekilde kullanmak gerekir. Bu anlamda bu program çok anlamlı. Türkiye'de, sanat, kültür ve spora dair ne varsa baş mimarının Nevşehir olması lazım. Bu şehrin marka değerini üst sıralara çıkaracak ekip Nevşehir'de var." diye konuştu.

        Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ise Kapadokya'yı küresel arenada temsil edenleri alkışlanıp takdir edilmesi için programın düzenlendiğini kaydederek, "Bizler, Kapadokya'daki mirasın sadece izleyici değil, koruyucu ve dünyaya tanıtıcısı olmak zorundayız. Amacımız, Kapadokya'nın yalnızca taşını toprağını değil, kültürünü, sanatını ve turistik, akademik ve yenilikçi proje ruhunu yücelten insanları onurlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir de programda birer selamlama konuşması yaptı.

        - Ödüller

        Akademisyen, gazeteci ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi sonucu basın, sanat, akademi ve turizm alanındaki 12 kategoride belirlenen ödüller ile jüri özel ödülleri sahiplerine takdim edildi.

        Anadolu Ajansı muhabiri Behçet Alkan, Kapadokya'nın kültürel, doğal ve arkeolojik zenginliklerini dünyanın önde gelen medya kuruluşlarına taşıyan güçlü görsel anlatımı ile "Kapadokya'nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü"nü Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay'dan aldı.

        Jüri, Kapadokya Değer Ödülleri kategorilerinde, "Yaşam Boyu Katkı Ödülü" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya Konulu Belgesel ve Sinema Ödülü" TRT Belgesel, "Kapadokya Elçisi Ödülü" Özay Onur, "Kapadokya'ya Değer Katan Sanatçı Ödülü" Ayşe Üvez, "Kapadokya'ya Değer Katan Kurum Ödülü" Slowfood Yeryüzü Pazarı, "Kapadokya Yenilikçi Proje Ödülü" Kayakapı Projesi, "Kapadokya Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü" Prof. Dr. Adem Öger, "Kapadokya'ya Katkı Sağlayan Basın Kuruluşu Ödülü" FİB Haber, "Basın Başarı Ödülü" Muşkara Gazetesi, "Kapadokya Konulu Haber Ödülü" Ahmet Korkmazer, "Kapadokya Konulu Haber Fotoğrafı Ödülü"nde ise İsmail Duru ödüle layık gördü.

        ​​​​​​​Programda, özel ödüller kapsamında, "Kapadokya Gelecek Nesillere Tanıtım Ödülü" Rafadan Tayfa Kapadokya Filmi'ne, "Kapadokya Değerine Vizyoner Katkı Ödülü" Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici'ye, "Jüri Özel Ödülü" de Oğuz Özdem'e verildi.

        Projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Zelenskiy: Oreşnik Avrupa ülkeleri için tehdit
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziya...
        NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziya...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Nevşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Nevşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu
        Nevşehir'de öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zek...
        Nevşehir'de öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zek...
        Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı...
        Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı...
        Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü
        Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü