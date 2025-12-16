Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zeka destekli klip hazırladı

        Nevşehir'de öğrencilerin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli klip sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zeka destekli klip hazırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de öğrencilerin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli klip sosyal medyada ilgi gördü.

        Gazi Ortaokulu sınıf öğretmeni Yasemin Yüksel Atar ve 5. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

        Öğrenciler, Togg, Bayraktar KIZILELMA, Altay tankı, Göktürk uydusu ve Gökbey helikopteri gibi milli teknoloji hamleleriyle üretilen araçların resimlerini çizerek boyadı.

        Daha sonra öğretmen Atar ve öğrencileri, yapılan resimleri, yapay zeka uygulamalarından faydalanarak canlandırdı.

        TEKNOFEST'in "Biz yaptık" şarkısı eklenerek hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı...
        Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu Nevşehir'de bir vatandaşın kahvaltı...
        Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü
        Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Dedesinin 85 yıllık sefer tasıyla başladığı antika koleksiyonunu restoranın...
        Dedesinin 85 yıllık sefer tasıyla başladığı antika koleksiyonunu restoranın...
        Nevşehir'de 920 kiloluk kabak çekirdeği hırsızlığı; 2 tutuklama
        Nevşehir'de 920 kiloluk kabak çekirdeği hırsızlığı; 2 tutuklama
        Nevşehir'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Nevşehir'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı