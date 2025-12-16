Nevşehir'de öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zeka destekli klip hazırladı

Nevşehir'de öğrencilerin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli klip sosyal medyada ilgi gördü.

Gazi Ortaokulu sınıf öğretmeni Yasemin Yüksel Atar ve 5. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

Öğrenciler, Togg, Bayraktar KIZILELMA, Altay tankı, Göktürk uydusu ve Gökbey helikopteri gibi milli teknoloji hamleleriyle üretilen araçların resimlerini çizerek boyadı.

Daha sonra öğretmen Atar ve öğrencileri, yapılan resimleri, yapay zeka uygulamalarından faydalanarak canlandırdı.

TEKNOFEST'in "Biz yaptık" şarkısı eklenerek hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında ilgi gördü.