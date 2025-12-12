Nevşehir'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde jandarma, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.Ç'nin ilçede bulunduğu adresi belirleyerek operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan firari hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.