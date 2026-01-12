Kapadokya'da olumsuz hava koşulları balon turlarını engelliyor

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

8 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilemeyen uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle yarın da yapılamayacak.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.