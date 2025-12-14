Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:58
        Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mahmut Yıldız idaresindeki 50 SL 986 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Türkeli beldesi Kayseri-Kırşehir kara yolunda önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

