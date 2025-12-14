Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Nevşehir'in Avanos ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Yıldız idaresindeki 50 SL 986 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Türkeli beldesi Kayseri-Kırşehir kara yolunda önünde seyreden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
