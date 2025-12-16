Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Nevşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Nevşehir'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Dinç, YEDAM'da düzenlenen programa katılarak, Yeşilay gönüllüsü öğrencilerle sohbet etti.

Dinç, AA muhabirine, dünyada dijital bağımlılıkların yayılma hızında artış görüldüğünü, bu durumun özellikle gençler için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Dijital bağımlılık konusunda en önemli sorunun, bireylerin bu davranışı bağımlılık olarak görmemesinden kaynaklı olduğuna dikkati çeken Dinç, bu konuda ciddi adımların atılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya bağımlılığının da gençlerin eğitim sürecini olumsuz etkilediğini, öğrenmeyi zorlaştırdığını vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Bu noktada yapılabilecek en önemli düzenleme, sosyal medyayla alakalı düzenlemelerin yapılması. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz sosyal medyadan ciddi anlamda zarar görüyor. Sosyal medya bağımlılığı akademik başarı başta olmak üzere her şeyi etkiliyor. Bunun da iki tane boyutu var. Birisi, çocukların ders çalışmakla alakalı ilgisini, vakit ayırmasını öldürmesi ama onun ötesinde daha kalıcı zarar olarak, sosyal medya beyin çürümesi dediğimiz, beynin kabiliyetlerini yitirmesine, yapabileceklerini yapamamasına neden olan bir probleme sebep oluyor. Tabii bunun sosyal ve psikolojik faturasına bakarsak çok daha büyük bir resim karşımıza çıkacak."