NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile bir araya geldi.

Yaşlılara çiçek ve hediye veren öğrenciler, daha sonra konferans salonundaki seminere katıldı.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Banu Gün ile psikolog Berna Boz, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve merkezde kalan kişilere verilen hizmet ve destekler hakkında bilgi verdi.

Seminerin sonunda öğrenciler de merkez ziyaretlerinde yaşadıkları duygu ve deneyimlerini paylaştı.