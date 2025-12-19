Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:50
        NEVÜ öğrencilerinden Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret
        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile bir araya geldi.

        Yaşlılara çiçek ve hediye veren öğrenciler, daha sonra konferans salonundaki seminere katıldı.

        Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Banu Gün ile psikolog Berna Boz, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve merkezde kalan kişilere verilen hizmet ve destekler hakkında bilgi verdi.

        Seminerin sonunda öğrenciler de merkez ziyaretlerinde yaşadıkları duygu ve deneyimlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

