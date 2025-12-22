Nevşehir'de köpek dövüştüren 19 kişi hakkında işlem başlatıldı

Alınan köpek ise Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Bu kişiler hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlamasıyla adli ve idari işlem başlatıldı.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kontrolde köpek dövüşü amacıyla bölgede bulunan hayvan sahibi B.Ö, organizatör B.Ü. ve 17 izleyici tespit etti.

