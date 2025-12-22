Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de köpek dövüştüren 19 kişi hakkında işlem başlatıldı

        Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde köpek dövüştürdüğü iddiasıyla 19 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:23
        Nevşehir'de köpek dövüştüren 19 kişi hakkında işlem başlatıldı
        Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde köpek dövüştürdüğü iddiasıyla 19 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldeye bağlı Bağcak mevkisindeki arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kontrolde köpek dövüşü amacıyla bölgede bulunan hayvan sahibi B.Ö, organizatör B.Ü. ve 17 izleyici tespit etti.

        Bu kişiler hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlamasıyla adli ve idari işlem başlatıldı.

        Alınan köpek ise Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

