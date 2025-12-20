Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:47
        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Mustafa Sami Ulkatan idaresindeki 50 UG 104 plakalı midibüs, Ürgüp-Mustafapaşa beldesi yolunda karşı yönden gelen 06 DOT 392 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

