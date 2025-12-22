Nevşehir'de Müslüman arkadaşından etkilenen Kolombiyalı Zambronarojas, İslamiyet'i seçti

Zambronarojas'nın ilçede yaşayan arkadaşını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiği, arkadaşı ve çevresindeki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini seçtiği öğrenildi.

Safa, "Leyla" ismini alan Zambronarojas'a ihtida belgesi, İspanyolca ve İtalyanca Kur'an-ı Kerim meali ile İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

Safa'nın İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelime-i şehadet getiren Zambronarojas, Müslüman oldu.

Avanos İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Müftüsü Şükrü Safa başkanlığında müftülükte ihtida merasimi gerçekleştirildi.

