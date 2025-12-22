Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Müslüman arkadaşından etkilenen Kolombiyalı Zambronarojas, İslamiyet'i seçti

        Nevşehir'in Avanos ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Kolombiyalı 50 yaşındaki psikolog İdaly Zambronarojas, İslamiyet'i seçerek "Leyla" adını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 19:28 Güncelleme: 22.12.2025 - 19:28
        Nevşehir’in Avanos ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Kolombiyalı 50 yaşındaki psikolog İdaly Zambronarojas, İslamiyet'i seçerek "Leyla" adını aldı.

        Avanos İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Müftüsü Şükrü Safa başkanlığında müftülükte ihtida merasimi gerçekleştirildi.

        Safa'nın İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelime-i şehadet getiren Zambronarojas, Müslüman oldu.

        Safa, "Leyla" ismini alan Zambronarojas'a ihtida belgesi, İspanyolca ve İtalyanca Kur'an-ı Kerim meali ile İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

        Zambronarojas'nın ilçede yaşayan arkadaşını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiği, arkadaşı ve çevresindeki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini seçtiği öğrenildi.

