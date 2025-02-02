Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde Yakup Ş, (21) plakası öğrenilemeyen motosikletle seyir halindeyken Çardak yolunda sürücü ve plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

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