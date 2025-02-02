Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaçan sürücünün otomobili Erenler Caddesi'nde boş bir araziye bırakıp ayrıldığı, bu araçta bulunan 3 yaralının da çağırılan ambulansla aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 ADM 941 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen G.A. idaresindeki 50 EY 594 plakalı otomobile çarptı.

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