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        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 00:04 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:10
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        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 ADM 941 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen G.A. idaresindeki 50 EY 594 plakalı otomobile çarptı.

        G.A'nın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken diğer sürücü aracıyla kaza yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan G.A. ile beraberindeki kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan sürücünün otomobili Erenler Caddesi'nde boş bir araziye bırakıp ayrıldığı, bu araçta bulunan 3 yaralının da çağırılan ambulansla aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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