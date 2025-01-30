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        Nevşehir'de eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tartıştığı eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:19
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        Nevşehir'de eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tartıştığı eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (42), Ürgüp'teki evlerinde tartıştığı eşi L.K'yi (40) satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince evde yapılan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan M.K, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Ortahisar beldesinde bir akrabasının evinde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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