Nevşehir'de eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tartıştığı eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tartıştığı eşini satırla yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (42), Ürgüp'teki evlerinde tartıştığı eşi L.K'yi (40) satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince evde yapılan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.K, emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Ortahisar beldesinde bir akrabasının evinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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