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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:16
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafapaşa beldesinde E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Ö. yakalandı, adresteki aramada, 3 bin 462 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 54 fişek, fotokapan kamera ile bıçak ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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