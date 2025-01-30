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        Eşini baltayla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANDINevşehir'deeşi Leyla Kaya Körlü'yü (40) baltayla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Körlü (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:40
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        Eşini baltayla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Nevşehir'deeşi Leyla Kaya Körlü'yü (40) baltayla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Körlü (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Durumu ağır olan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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