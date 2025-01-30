Eşini baltayla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDINevşehir'deeşi Leyla Kaya Körlü'yü (40) baltayla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Körlü (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Nevşehir'deeşi Leyla Kaya Körlü'yü (40) baltayla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Körlü (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Durumu ağır olan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
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