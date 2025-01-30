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        Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 351 bin 763 turist konakladı

        Kapadokya'da 2024'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 1 milyon 351 bin 763'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:07
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        Kapadokya'da geçen yıl 1 milyon 351 bin 763 turist konakladı
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        Kapadokya'da 2024'te konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 1 milyon 351 bin 763'e yükseldi.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Göreme Beldesi Aşıklar Tepesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken Kapadokya'da 2024'te konaklayan ziyaretçi sayısında bir önceki yıla kıyasla artış yaşandığını bildirdi.

        Bölgedeki müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 374 bin 19 turistin ağırlandığını aktaran Fidan, günübirlik gezilerin dışındaki ziyaretçilerden 1 milyon 351 bin 763'ünün bölgedeki 856 tesiste konakladığını söyledi.

        Vali Fidan, bölgede en çok konaklayan turistlerin ülke sıralamasının İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kapadokya, 2024 yılında yine milyonlarca turiste ev sahipliği yaptı. Müze ve ören yerlerini ziyaret istatistiklerine baktığımızda ilimizi 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bölgemiz, yer altı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri, sıcak hava balonlarıyla olduğu kadar gastronomi ve mimarisiyle de dikkati çekiyor. 2023 ile değerlendirdiğimizde konaklama sayısında ciddi artış olduğunu görüyoruz. 2023'te yaklaşık 1 milyon 190 bin konaklama varken, 2024'te bu rakam 1 milyon 350 binin üzerine çıktı. Yaklaşık yüzde 13,5'lik bir artışa tekabül ediyor. Konaklayan yabancı turist sayısı ise 850 bin civarına yükseldi. Konaklayanların yüzde 60'ından fazlasının yabancı turistlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu sayıların giderek artacağına, 2025'te daha başarılı bir turizm sezonu yaşanacağına yürekten inanıyorum."

        Bölgede sıcak hava balonu, at ve arazi araçları başta olmak üzere çeşitli tur aktivitelerinin konaklama gün sayısının artmasında etkili olduğunu belirten Fidan, bölgenin tanıtımına katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektöründe emek verenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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